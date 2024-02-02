美國一名28歲女子先前和男友相偕度假，沒想到期間認識了一名英國男子，雖然她並非單身，但是雙方情投意合，展開一場浪漫的邂逅，僅認識8個月就閃婚，她坦言「對方就是真命天子」。

根據《每日星報》報導，來自美國密西根州的卡拉（Kara）和男友前往佛羅里達州度假，期間一位名叫詹姆斯（James）的英國紳士上前詢問有關吃飯的餐廳建議，「我第一眼注意到的是詹姆斯的微笑，接著是他的眼睛」，由於當時男友表示要回飯店休息，很快就會回來，但卻再也沒有出現，儘管她不斷打電話，卻遲遲沒有收到回電，因此整晚都和詹姆斯以及對方友人一起玩。

卡拉透露，當下向詹姆斯隱瞞了自己的感情狀態，並發現兩人有很多共同興趣，包括喜歡寶可夢、漫畫和遊戲，更重要的是詹姆斯是一名專業舞者，她說「我父親是加州的霹靂舞者，要找到會跳舞的人並不容易」，兩人跳了一整晚的舞，還留下聯絡方式。

不過卡拉並不知道，她的男友發現了這件事，當晚就大吵一架，卡拉隨即提出分手，並決定好好認識詹姆斯。兩人後來透過Skype聊了3個月，並展開交往，最終在2016年10月結婚，卡拉也在婚後2個月從美國搬到英國東部的伊普斯威奇（Ipswich）。

卡拉坦言，第一眼就對詹姆斯一見鍾情，不過即便如此，在邁向婚姻之前也要確保彼此的價值觀和興趣一致，因此兩人在交往期間，進行了很多對話，「詹姆斯徹底改變了我的生活，這段時間我完成了大學的學業，他成為了一名會計師，我們的職業生涯蒸蒸日上」。