微軟應用軟體Excel對於學生、上班族並不陌生，不過Excel表格全部有幾行，很少會有人探究，日本一名女主播為了找出Excel的最底部，耗費9小時狂按向下鍵，終於確定總格數共有104萬8576行。沒想到專業網友曝光1招，就能光速找到，讓她當場傻眼。

日本女主播山崎夕貴曾參加富士電視台綜藝節目所舉辦的「閒王比賽」，為了尋找Excel表格的最底部，不斷按著鍵盤的向下鍵，根據影片畫面，她一手滑著手機，另一手拿著筆尖持續壓著按鍵。

當她按了5個小時後，還轉交後輩接手，最終耗費9小時才終於找到Excel表格的盡頭，發現總格數共有104萬8576行。女主播在節目中對於找到Excel的盡頭一事，感到很有成就感。

但有專業網友指出，透過快捷鍵就能光速找到，只要同時按著「Ctrl」和「向下鍵」，就能直達Excel的最底部。另外，若是同時按住「Ctrl」和「向右鍵」，也能直接到達最右側的格子，橫向表格英文字母為「XFD」，也就是1萬6384格。換句話說，Excel表格總數極限是1,048,576×16,384。

網友們紛紛留言直呼「9小時…真的太閒了」、「花9小時做只要1秒就可以完成的事，真的是最閒的人」；不過也有人出言緩頰，「別告訴她快捷鍵的事，她需要肯定」。