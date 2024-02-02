古代封建社會，皇帝如果要宣達事項，會派太監宣讀聖旨，不過為何卻很少傳出有人偽造聖旨？事實上背後有3大原因，其中光是「奉天承運皇帝詔曰」的「奉」字就沒人學得來了。

根據《搜狐網》報導，皇帝擁有至高無上的權力，他傳達命令的方式是透過聖旨，因此上至皇親國戚，下至平民百姓，看到聖旨就如同看見皇帝本人一樣。歷史上之所以沒人敢偽造聖旨，主要有3大原因：

首先是聖旨的材質名貴，是皇室專用，布料取得極為困難，況且上頭還有精美的刺繡。而頒布給不同階級的官員時，聖旨的顏色也有所不同，官階越高顏色就會越豐富，根據明清的規定，五品以上官員的聖旨有3色、5色和7色，五品以下則為單一的純白綾；另外，軸柄的材質也依階級有著嚴格區別，一品為玉軸，二品為黑犀牛角軸，三品為貼金軸，四、五品為黑牛角軸。

其次是流程繁雜，頒布聖旨的流程從製造、書寫、蓋章，到最後的宣讀，每個環節都有專人負責和監督，一旦負責人出錯，甚至會被株連九族。

最後，每一道聖旨的開頭都是「奉天承運皇帝詔曰」，而開頭第一個「奉」字就暗藏玄機，除了位置是根據祥雲的位置而定，做為防偽標誌之外，還必須由皇家繡工不外傳的獨門繡法來繡上，因此明眼人一看就會知道聖旨的真偽。