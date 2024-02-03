@lifeuncutpodcast Britt told this story at our live show and it is one for the ages! On today’s ep we get the sequel to meeting the in laws for a errrrr second time. Our first ep of 2024 is out now! 💕💕💕 It’s good to be back ♬ original sound - Life Uncut Podcast

澳洲女網紅霍克利（Brittany Hockley）近來自爆糗事，指出某天準備洗澡時，突然接到男友的視訊通知，當下她沒多想就直接以全裸狀態視訊，沒想到男友全家人也出現在螢幕前，讓她瞬間尷尬不已。

現年36歲的霍克莉與32歲的瑞士籍明星守門員西格里斯特（Benjamin Siegrist）是郎才女貌的情侶檔，儘管兩人是遠距離戀愛，但不影響彼此的感情。日前霍克莉錄製podcast節目《Life Uncut》時卻透露，某天上午iPad突然跳出男友要求的視訊通知，正準備沖澡的她沒有多想就接通。

霍克莉哭笑不得表示，每次一想到這件事都很想找地洞鑽進去，坦言當時光打在身上，自己的狀態也很棒，是個完美的時機，「結果我轉頭發現，不只男友在車上，他爸媽和妹妹也全坐在旁邊…我站在那邊看著他們的眼睛，我的胸部露在外面，他們也在看著我，嚇得我立刻蹲在地上躲起來。」更尷尬的是，霍克莉事後得知，男友全家人之所以一起坐車，是準備參加祖父母的喪禮，讓她崩潰直呼「我會下地獄！」

節目片段曝光後隨即掀起網友熱議，紛紛留言打趣笑說「我以為只有在電視劇才看得到這種劇情」、「沒事，我想妳男友的爸爸那天早上過得很愉快」、「幸好他們是瑞士人，對裸體比較不會大驚小怪」。