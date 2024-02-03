清朝末年，在世界列強的侵略瓜分下，滿清政府多次簽訂不平等條約，導致許多領土被租借出去，其中有東方明珠之稱的香港，也被英國侵占，而當時負責談判的外交官是李鴻章，面對英國提議租借香港100年，李鴻章堅決不同意，最終只租借了99年。事實上，100年和99年看似差別不大，其實背後隱藏不為人知的政治盤算。

根據《搜狐網》報導，李鴻章一生共簽訂了30多個條約，大多為喪權辱國的不平等條約，「賣國賊」形象引來不少抨擊，但其實在英國占領香港的問題上，李鴻章也曾為國家利益據理力爭。當時英國看好香港的發展潛力，鴉片戰爭後依序強占了香港、九龍和新界，英國原本提出100年租期，但是負責談判的李鴻章堅決不肯，雙方爭執不下，花費很長時間才確定租借99年。

外界看來，100年和99年的租期差別不大，但其實滿清政府早已意識到英國的野心，依據當時西方列強制定的「國際法」，內容規定只要某個地區對外租借的期限屆滿100年，那麼時限到了之後，該地區就自動脫離原有的國家，歸於租借方所有。

這意味著如果清朝同意將香港租借給英國100年，等同於把香港拱手讓給了英國，這也是為何當時英國代表堅持租借100年的原因。而李鴻章在大環境的逼迫下，只能盡自己所能，最大程度保障清朝的利益。