美國喬治亞州驚傳一起駭人聽聞的殺人計畫，一名單親媽媽餘悸猶存表示，住院期間意外從FBI探員口中得知，身為醫師的未婚夫竟然用比特幣在暗網上買兇，要對她痛下殺手，還要求將命案現場布置成意外身亡，讓她難以接受。

根據《紐約郵報》報導，喬治亞州一名37歲單親媽媽唐雅（Tonya），2022年5月因為扭傷腳踝、骨折住院，沒想到護理師卻偷偷將她帶到醫院教堂與FBI探員會面，進而得知52歲的未婚夫詹姆斯（James Wan）在暗網上買兇，準備對她下手。

報導指出，詹姆斯長期酗酒，和唐雅產生嫌隙，探員出示詹姆斯在暗網上的買兇訊息，內容包括唐亞的照片、車牌號碼，還要求將命案現場布置得像是一場意外，並多次將比特幣匯到殺手的帳戶，總價高達2.5萬美元（約新台幣78.5萬元）。

唐雅表示，這並非是未婚夫第一次企圖殺害她，先前就曾有過酗酒、惡意酒駕傷害的前史，2023年10月詹姆斯承認上暗網買兇，意圖殺害未婚妻，今年1月18日遭法官判處7年多有期徒刑。