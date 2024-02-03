現代社會開放，許多情侶會選擇婚前同居，或和另一半家人同住，大陸一名抖音博主日前在男友家過夜，沒想到醒來時卻發現床邊圍滿了男方親友，只為了看未來媳婦一眼，讓她當場羞得無地自容，不知所措，影片曝光後隨即掀起熱議。

根據網路瘋傳的影片顯示，四川一位抖音博主「小小101」，與男友穩定交往，也見過雙方家長，沒想到近日她前往男友家過夜時，一覺醒來卻發現男友親戚全圍在床邊，還開心地發著喜糖，場面一度很混亂，讓她相當尷尬。

事後得知，原來男方親友知道小倆口喜事將近，因為好奇未來媳婦是誰，就揪團來到男方家一探究竟。影片中可見，女子一臉不知所措，並發文寫道「知道他們會來看我，但是不知道他們會這麼早來，哪怕知道一些，我也不會睡到現在…」讓她尷尬不已。

影片曝光後網友紛紛留言直呼「喜糖都發了，肯定離結婚不遠啦」、「這不是驚喜，絕對是驚嚇」、「帶人來參觀女友睡姿，這是腦袋進水了吧」、「男方太不體貼了！都不想女友會多尷尬」。