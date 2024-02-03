古代封建社會，皇帝後宮佳麗三千，擁有各形各色的女子，嬪妃數量甚至可能多到皇帝花一輩子都臨幸不完，既然如此，為何每隔3年就會舉辦一次選妃？其實背後和大臣私心，以及皇帝為了鞏固政權有關。

綜合陸網報導，古代後宮美女如雲，據記載，晉武帝司馬炎後宮佳麗逾萬人，而唐肅宗寶應元年，還曾一次放3000女子入宮，就連唐玄宗光是宮女就有4萬人，數量之多，就算皇帝窮盡一生也寵幸不完。既然如此，為何皇家每隔3年仍要海選女子進宮？

事實上，選妃並非由皇帝做主，而是由大臣幫皇帝挑選，其中難免帶有私心，會將親戚子女，或是有裙帶關係者送進宮，背後可能牽扯到許多檯面下的交易或是權謀。這些女子一旦被皇帝寵幸，甚至幸運懷上龍子，不僅自身地位水漲船高，連帶家族在朝廷中的地位也大大提升。

當然，不只公卿世族想藉此機會進入權力中心，皇帝也希望藉此攏絡群臣，達到鞏固政權的目的。