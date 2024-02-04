澳洲一名12歲女童為了保護心愛的天竺鼠，竟徒手抓住蟒蛇的尾巴，像甩鏈球一樣瘋狂旋轉，讓蛇不斷在空中甩動，試圖讓牠鬆口，隨後在父親的介入幫助下，終於順利救出愛寵，而女童英勇的行為全被監視器拍下，分享到網路後引發網友們狂讚。

綜合外媒報導，澳洲昆士蘭陽光海岸一名12歲女童蘿希（Rosie Wightman）日前走到自家後院尋找愛寵天竺鼠時，突然看見一條約2.5公尺長的地毯蟒闖入後院，張大著嘴巴咬住天竺鼠，為了拯救心愛的寵物，蘿希鼓起勇氣抓住蟒蛇的尾巴，在空中旋轉、狂甩，試圖讓蟒蛇鬆口。

蘿希受訪透露，她的行為純粹出於本能，「我腦袋都還沒想清楚，只是覺得我應該要抓住蛇。」蘿希的父親盧克（Luke Wightman）聽到女兒的尖叫聲後，立即衝到後院查看，卻看見蘿希像在甩鏈球一樣甩著蟒蛇，他隨即介入救援，在父女兩人合力的狀況下，順利救回天竺鼠，並將蟒蛇扔出後院的圍牆。

但盧克意識到，把蟒蛇丟出去可能造成鄰居困擾，所以又追了上去，「我目送牠滑行離開，雖然牠可能有點頭暈，但沒有受傷。」對於蘿希勇敢保護愛寵的行為，盧克感到十分驕傲，另外被蟒蛇攻擊的天竺鼠也平安健康，「牠表現得很好，就像什麼都沒發生一樣。」

影片在網路上曝光後，蘿希英勇的行為受到眾人讚賞，不過專業捕蛇者馬修（Mathew Hampton）提醒，大眾千萬不要隨意模仿，因為陽光海岸有20多種蛇類出沒，最常見的是影片中的地毯蟒，但也包含擁有劇毒的東部擬眼鏡蛇，「在不思考或是不清楚蛇的品種的情況下，隨便抓住一條蛇是很危險的行為。」