美國華府的史密森尼國家動物園（Smithsonian National Park）一隻白枕鶴「瓦奴特」（Walnut），是園內知名的傳奇母鶴，過去因為愛上保育員，甚至為愛狠殺2隻追求牠的公鶴，還和保育員以特殊人工繁殖方式，生下8隻鶴寶寶而聲名大噪。但園方2日證實，瓦奴特不幸病逝，「享壽」42歲高齡。

園方指出，保育員2日發現瓦奴特不吃不喝，儘管獸醫為牠提供抗生素和流質食物，保育員也特別準備牠愛吃的食物，包括冰凍小鼠、花生和黃粉蟲，但牠依舊毫無食慾，且身體狀況不斷惡化，最終在保育員的陪伴下，結束傳奇的一生。園方透露，瓦奴特死因為腎衰竭，是無可避免的老化病逝，相較於白枕鶴平均壽命15歲，瓦奴特42歲逝世已經算非常高齡。

瓦奴特生前最傳奇的事蹟就是愛上保育員克洛威（Chris Crowe），不過牠在2004年第一次遇見克洛威時非常警惕，且領地意識極強，多次做出示威舉動，但克洛威不斷使出各種方法與牠拉近距離，瓦奴特才放下戒心，甚至還無法自拔地愛上克洛威。

園方一度想為瓦奴特配對，並介紹2隻公鶴給牠，但瓦奴特不僅不領情，還將公鶴雙雙啄死，甚至在看到克洛威時做出求偶動作，例如揮舞翅膀奔跑、搖頭、上下跳躍等。最後園方決定讓克洛威用別的公鶴的精子，協助瓦奴特進行人工繁殖，並成功生下8隻鶴寶寶。