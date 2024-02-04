大陸河北一名年輕男子，日前在體育館內打球時，突然看見籃球有異狀，當場轉身急逃，沒想到籃球下秒立刻炸成兩半，往兩邊飛射，把現場眾人全嚇壞了。

綜合陸媒報導，這起事件發生在河北省邢台市的一間體育館，一名年輕男子當時看見一顆籃球正在地上滾，準備彎腰撿球時突然發現異狀，嚇得立刻轉身向後逃跑，並一邊大喊「快跑啊！」話還沒講完，籃球隨即炸開飛射，發出了巨大的爆炸聲響，將館內所有人都嚇壞了。

影片曝光後隨即掀起網友熱議，眾人對於男子的神反應甘拜下風，紛紛留言直呼「他是怎麼發現的？」、「還好發現的早」、「籃球打不打得好不知道，這個預判水準是真的高」。

事實上，大陸過去曾發生多起籃球爆炸事件，許多人因此受傷。2012年溫州一名男子將籃球充好氣之後，兒子接過球就拿到門口玩，但是玩沒多久就發現籃球有不明突起，男子於是拿過來查看，沒想到籃球卻瞬間爆炸，男子被炸得頭昏眼花，左眼視網膜嚴重受創，治療後視力大幅下降，剩不到0.4，看東西變得模糊不清。