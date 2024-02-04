現代人生活便利，有些東西壞了就直接丟掉，有時還沒使用過的物品也被丟進垃圾桶。美國一名2寶媽從大學時期養成「垃圾箱潛水」的習慣，從垃圾箱內挖出許多價值昂貴且還可以使用的物品，包含家電、名牌包、珠寶等，她透露如果全部賣出，一年至少可以進帳10萬美金（約新台幣313.9萬）。

I’m a busy mom with a career who loves to dumpster dive — people ask if I’m poor but I’ve rescued $2,000,000 in treasure https://t.co/z2HG7Xm8SD pic.twitter.com/YptheM7kT3 — New York Post (@nypost) February 3, 2024

根據《紐約郵報》報導，美國馬里蘭州巴爾的摩（Baltimore）一名40歲女子珍妮佛（Jennifer Lleras）透露，大學時期有一名藝術教授建議他們可以透過「垃圾箱潛水（dumpster diving）」尋找有趣的材料，未料她竟養成翻垃圾箱的習慣，直到結婚、成為2寶媽，甚至已經事業有成，經營了一間行銷公司，也依舊沒有戒掉。

珍妮佛表示，每當她開車經過垃圾箱，就會忍不住停車翻箱，「我覺得這很有趣，就像尋寶一樣。」垃圾箱內應有盡有，除了一般的家庭垃圾，還有家電、名牌包、珠寶等價值昂貴的物品，「我發現的所有東西，能讓我一年進帳10萬美金，但我通常會保留喜歡的物品，所以不太能賺錢。」

除此之外，珍妮佛將在垃圾箱翻到的全新衣服、不易腐爛的食物、學習用品等捐贈給社會服務組織、學校和圖書館，有時還會把一些東西當禮物送給家人，「我姊姊很喜歡我找到的裝飾品和廚具。」

珍妮佛說，經常有人問她是不是因為貧窮，才會去翻垃圾箱，有些人也不能理解她這麼做的原因，她直言「垃圾箱潛水」對她來說只是一個興趣，「我這樣做更多是為了幫助別人，而不是我自己。」