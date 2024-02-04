美國一名從業25年的男空服員在知名論壇發文，曝光空服員行業的工作祕辛，除了要忍受離家多日和時差以外，還會遇到各種各樣的奧客，可能在座位上排便、找空服員打架等，他還爆料傳聞中的「高空俱樂部」是真的，表示曾在整理座位時發現用過的保險套、內衣褲等物品。

綜合外媒報導，美國一名男空服員在論壇《Reddit》發文，透露他已經在美國知名航空公司工作長達25年，並分享這份工作不為人知的一面。不少人認為，空服員是一份夢幻職業，可以到處旅行、體驗不同國家的文化，但必須忍受的缺點包含，有時需要離家好幾天、繁瑣的工作內容、不對等的薪水、還得面對時差與奧客。

男空服員表示，他剛入職的薪水其實不高，平均每小時25美元（約新台幣784元），直到工作13年後才達到顛峰，平均每小時80美元（約新台幣2511元）。此外他還爆料，飛機上真的有「高空俱樂部（Mile High Club）」，有乘客或空服員會嘗試在「高空激戰」，他也曾在整理座位時發現用過的保險套、穿過的內衣褲和用過的衛生棉條。

最讓這名男空服員頭痛的是，有些乘客會在座位上打架、排便和唱歌，甚至有乘客朝他吐口水，想要和他打架，「人們認為登機後做什麼事都是他們的權利，而不認真對待我們說的話。」

儘管成為一名空服員必須面對這麼多的難題，但他仍鼓勵對航空業有夢的人要大膽挑戰，「我們公司僱用了50到60多歲的員工。」美國大多數的航空公司也都開始招收「大齡空服員」，因此他認為無論年紀大小，只要有夢就應該勇敢追逐。