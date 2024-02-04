農曆春節即將到來，不少人喜歡購買彩券、刮刮樂試試手氣。大陸一名YouTuber向路邊攤販收購近40公斤的廢棄刮刮樂，並帶回家一一檢查，看看是否能發現被漏掉的中獎刮刮樂，未料最後竟真的有賺，扣除成本再加上回收廢紙賺的錢，共計獲利176人民幣（約新台幣768元）。

大陸YouTuber「伍哥賊離譜」以1公斤1塊錢的價格，購買近40公斤的廢棄刮刮樂，有不少人認為，刮刮樂刮完都會給機器掃瞄檢查，就算懶得重複確認，彩券行老闆也會搶先一步發現，不過伍哥表示他是跟路邊專賣刮刮樂的攤販購買，老闆的細心程度不比彩券行，並不會檢查得這麼仔細，且有近90%的刮刮樂安全區未被刮開，「完全有可能撿到便宜」。

將刮刮樂全部搬回家後，伍哥先把安全區已經被刮開的丟掉，再按種類款式分類疊好，接著和弟弟一張張慢慢檢查，首先50元人民幣面額的刮刮樂毫無收穫，30元人民幣面額的因為規則比較複雜，很多人可能沒看清楚就放棄了，結果真的發現一張中獎30元人民幣（約新台幣130元）的刮刮樂。

接著是20元人民幣面額，伍哥發現多達8張中獎刮刮樂，得到200人民幣（約新台幣872元）獎金，最後扣除成本，加上把廢棄刮刮樂當成回收賣掉的錢，總共獲利176人民幣（約新台幣768元），伍哥忍不住笑說，他和弟弟花了6小時檢查刮刮樂，「這薪水也太低了吧！」