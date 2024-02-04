古代封建社會，老百姓生活大多困苦，尤其是缺乏現代保暖設備，究竟是如何度過寒冬？事實上，除了多穿衣物或是生火禦寒，還可透過一項「食材」取暖。

根據《搜狐網》報導，在沒有暖氣、電熱毯、羽絨衣、空調的時代，古人一到冬天只能穿著大衣，或是在屋內設置火盆、火炕保暖，尤其是北方居民的住家大多設有火炕，透過燃燒產生熱氣，提高室溫。

不過除了生火取暖，皇家貴族也有禦寒神器，就是透過「花椒」打造暖氣房，讓工匠將花椒搗碎和泥，塗抹在牆面上，將屋子四周做成保溫牆，因此又稱「椒房」。

事實上，花椒是一種富含纖維的植物，它的纖維結構使其具有保暖性，因此和泥後抹在牆上能形成保溫層，有效阻擋冷空氣滲透，保持室內溫暖。《本草綱目》也記載「椒，純陽之物，其味辛而麻，其氣溫以熱。」花椒有溫中止痛、止瀉、殺蟲、止癢的功效，造房能使寢宮溫暖，且味道芳香還能防蛀蟲。