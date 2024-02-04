澳洲一隻寵物貓偷溜出家門曬太陽，卻遭擁有「世界第二毒」名號的東部擬眼鏡蛇攻擊，當飼主發現時，牠的脖子已經被毒蛇緊緊纏住，險些不能呼吸，隨後飼主用鉗子幫忙，順利解救貓咪，幸運的是牠並未中蛇毒，身體沒有出現任何異狀，反而蛇的身上滿是咬痕，溜進花園後不見蹤影。

根據《新聞周刊》報導，澳洲布利斯班一名女子戴恩斯（Rebecca Daynes）飼養了一隻寵物貓梅貝爾（Mabel），她透露愛貓已經很老了，行動也比較遲緩，在極少數的情況下才會偷溜出門，不過通常只是找個可以曬太陽的地方睡覺，所以戴恩斯十分放心。

然而日前某天中午，梅貝爾從窗前走過，戴恩斯發現牠脖子上緊緊纏著一條又粗又長的「項鍊」，仔細一看竟是一條蛇，讓她嚇了一跳，不過當時她認為這只是一條普通的蟒蛇，雖然會咬人但沒有毒，於是急忙拿起鉗子，成功解救難以呼吸愛貓。

但為了以防萬一，戴恩斯還是替蛇拍了一張照片，並打電話給兒子，「他是我們家最了解蛇的人，他告訴我，這90%是一條東部擬眼鏡蛇，那時我才開始覺得害怕。」當兒子趕回家時，那條蛇還待在門口，雖然身上滿是傷痕，但仍作勢攻擊，隨後牠就溜進花園裡不見蹤影。

幸運的是，梅貝爾似乎沒有被蛇咬傷，戴恩斯和家人觀察了48小時，都沒有出現任何異狀，經歷這場驚魂記後，戴恩斯感慨表示，「我們認為梅貝爾已經用完了牠所有的運氣和9條命，牠很老了，骨瘦如柴、身體虛弱，被診斷出有腦瘤後，牠已經活過了醫生的預期壽命，所以我們知道牠會繼續和我們在一起很長一段時間。」