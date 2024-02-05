英國一名72歲退休音樂家在母親過世後開始調查家族的過往，未料竟意外揭開隱藏130年的醜聞，原來曾祖母趁著曾祖父在軍隊服役時，和住在對面的風琴師外遇，導致他現在於義大利有超過3000名不認識的親戚。

Pensioner tracing his family tree discovers his great-grandmother had affair with Italian lothario 130 years ago - and he has 3,000 relatives he has never met https://t.co/DDABxeVISi pic.twitter.com/VDodXj5gfz — Daily Mail Online (@MailOnline) February 2, 2024

根據《每日郵報》報導，英國一名72歲的退休音樂家鮑勃（Bob Brooker）從小在倫敦長大，現在和第三任妻子居住在萊姆里傑斯，鮑勃的母親於2016年過世後，他決定調查家族的過去，於是將自己的DNA登記到DNA網站上，不久後一名叫作傑克（Jack Torch）的男子聯繫他，稱兩人有血緣關係，卻始終找不到共同的親屬。

直到鮑勃深入調查才發現，原來他的曾祖母安妮（Annie Webster），趁著曾祖父湯瑪斯（Thomas Woombell）在海外的皇家海軍陸戰隊服役時，和住在對面的風琴師安東尼奧（Antonio Tocci）外遇。安東尼奧是一名義大利人，移民到英國倫敦居住，在當地十分受歡迎，據悉他在維多利亞時代至少生下13名孩子，而安妮只是和他發展戀情的其中一名女性。

經過DNA鑑定後，證實安東尼奧才是鮑勃真正的曾祖父，現在他在義大利至少有多達3136名親戚仍在世，隱藏了130年的家族祕密讓鮑勃震驚不已，「我很驚訝自己竟有一半的義大利血統，但更驚訝的是，我在義大利居然還有3000多名不認識的親戚。」

鮑勃受訪表示，他不知道湯瑪斯對曾祖母外遇是否知情，但他認為奶奶可能也被蒙在鼓裡，「奶奶過世後留下一堆便條和明信片，還有一本名為『我一生的故事』的筆記，裡面寫著她的出生地，還寫了湯瑪斯是她的父親。」