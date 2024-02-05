龍年到，與龍相關的事物成為人們關注的焦點，不少大陸民眾前往位於遼寧「查海遺址」的龍形堆石打卡合照，據悉這是大陸迄今為止發現年代最早、尺寸最大的龍形象，因此被譽為「中華第一龍」。

根據《遼寧日報》報導，查海遺址位於遼寧省阜新市阜新蒙古族自治縣沙拉鎮查海村，是距今約8000年前的新石器時代遺址，1982年進行文物普查時發現，之後一共進行7次大規模發掘，該遺址是遼河流域發現的最早的史前聚落遺址，被譽為「遼河第一村」。

「查海村」的房子是半地下式，且生者與往生者同住一村，有些家庭甚至會把往生者埋葬在房子裡，稱作「居室葬」，遼寧省文物考古研究院名譽院長郭大順表示，這種特殊的埋葬方式，體現了生者對往生者的懷念，也展現出查海人基於親情有了靈魂的概念，進而產生信仰與崇拜，並由此延伸出「龍圖騰」。

被譽為「中華第一龍」的龍形堆石位於查海村中央，總長19.7公尺，是大陸迄今為止發現的年代最早、尺寸最大的龍形象，不過為了保護文物，當年發掘出土的龍形堆石已經原址填埋，考古人員再用相似的石塊在原地、按原樣仿製堆疊出一條龍。

考古發現，龍形堆石下方有中心墓區和祭祀坑等重要遺跡，種種跡象表明，龍形堆石是當地最重要的崇拜性祭祀場所，體現了以龍為代表的原始宗教觀念已經在8000年前查海人心中形成。此外，還在遺址發現帶有龍紋的陶片，和一個外型特殊的陶罐，下方雕刻一條蛇緊緊咬住一隻蟾蜍的後腿，證實了現代作家聞一多在《伏羲考》中提到的「龍的原型是蛇」的推斷。