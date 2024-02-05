獅子也懂得用「美人計」！非洲國家尚比亞的一隻母獅看見公獅面前的食物，為了分一杯羹，竟使出「美獅計」色誘，並趁公獅愣在原地的時候，以最快的速度把食物搶走，不過最後因為母獅跑得太慢，計畫以失敗告終。

根據《Latest Sightings》報導，國外一名嚮導加雷斯（Gareth van Rooyen）在尚比亞庫塔利營地（Kutali Camp）拍攝到一段有趣畫面，當時一隻花豹正在安靜地享用得來不易的美食，結果被一群吵鬧的狒狒發現，花豹知道這會引起不必要的麻煩，所以試圖帶著獵物轉移陣地，不過為時已晚，狒狒製造的動靜已經吸引附近獅子的注意。

獅群中的2隻雄獅衝向花豹，導致花豹不得不放棄獵物，其中一隻雄獅趁機占為己有，獅群中的母獅見狀，也想要分一杯羹，但牠知道不能硬搶，於是想出了絕妙的計畫，靠近公獅開始實行「美獅計」。

起初公獅還充滿戒備，不願意分享食物，母獅則假裝不在意，從公獅的身上跳過，並把尾巴甩在牠的臉上，出乎意料的行動讓公獅愣在原地，接著母獅又湊得更近，用頭磨蹭公獅的脖子，「公獅完全被母獅的舉動迷住了，早就忘記面前的食物，傻傻愣在原地，這就是母獅一直在等待的時刻。」

母獅乘其不備，以最快的速度叼走食物，公獅大吃一驚，花了一段時間消化發生的事情，很快就意識到自己被「色誘」了，於是立刻追了上去，可惜的是，母獅的速度不夠快，沒辦法順利逃跑，最後只能在被公獅抓住之前丟下獵物，「當母獅走進灌木叢時，牠的失望顯而易見。」