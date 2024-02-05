唐代開國將領秦瓊陪唐太宗李世民征戰沙場，可以說是李世民手下的頭號猛將，過世後還被列為「凌煙閣二十四功臣」之一，然而驍勇善戰的秦瓊為何會成為受民間百姓愛戴的門神？主要是受到明清時代小說和戲曲盛行的影響。

綜合陸媒報導，秦瓊以勇猛驃悍著稱，最初是隋將來護兒的部將，後來又跟著隋朝大將張須陀攻打叛軍盧明月，然而叛軍多達10萬人，隋軍只有1萬人，雙方僵持數十日，最終假裝撤軍，再由秦瓊和隋軍羅士信帶兵偷襲，才終於擊敗叛軍，兩人也因此戰成名。

西元616年，秦瓊跟著張須陀討伐李密瓦崗軍，卻意外中計，張須陀戰死，秦瓊只好歸降，並受到李密重用，被任命為帳內驃騎，但不久後李密與王世充決戰失敗，秦瓊隨之投降王世充，過了幾年，因為不滿王世充，秦瓊又和其他人一起投奔李唐，並被分配給秦王李世民，秦瓊參與了數次征戰，成為李世民手下的頭號猛將，還被加封為「翼國公」，在玄武門之變後，又被封為「左武衛大將軍」。

身為大唐驍勇善戰的「戰神」，秦瓊為何會成為門神呢？根據明代的《三教源流搜神大全》記載，相傳李世民早年打江山時殺人無數，所以登基後經常夢到惡鬼糾纏，為了讓李世民能睡個好覺，秦瓊和唐將尉遲恭一起看守宮門，李世民體恤兩人辛苦，派畫匠畫出他們的身形，貼在宮門上，從此以後便成為門神。

不過大陸陝西師範大學歷史系教授于賡哲指出，在唐代並沒有這種說法，且當時的門神還是《山海經》中的神明「神荼」、「鬱壘」，一直到元明清時期，尤其明代以後，因為受到話本、小說和戲曲流行的影響，秦瓊和尉遲恭經常出現在故事中，被大眾所熟知，所以才成為民間主流的門神。