印尼一名網友日前經過一處「住宅區」，裡面卻異常安靜，似乎沒有任何人居住，他仔細觀察才發現，原來那裡其實是一座墓園，每一棟看起來像是普通房子的建築，其實都是一座墳墓，影片在網路上曝光後引發熱議。

綜合外媒報導，印尼一名網友「@badar1015」近日在TikTok上傳一段影片，在畫面中有許多顏色、設計各異的獨棟建築，大多數建築只有一層，部分則有兩層，還有通往二樓的樓梯，建築外還有鐵柵欄和大理石地板，就像是一個高級社區，不過這個地方並沒有任何人居住，原PO透露，雖然這裡看起來像是「住宅區」，但其實是一座墓園，每一棟建築就是一座墳墓。

報導指出，這座墓園位於南蘇拉威西省（Sulawesi Selatan）帕洛波（Palopo），仔細觀察可以發現，建築雖然設計得很豪華，但並沒有窗戶和門，只有唯一的入口，用來安置往生者，此外在建築周圍還會寫上墓主的名字，以及一些簡單的墓誌銘。

影片曝光後，在網路上引發熱烈討論，不少網友都認同，這些墳墓看起來就像是普通的房子，如果沒有仔細觀察，很可能會「誤入歧途」，「如果半夜在裡面迷路…光用想的就覺得毛骨悚然。」另外也有人自嘲，埋葬在這裡的往生者比自己還有錢，「這個墓地比我家還高級」、「也許當地人的祖先都很有錢，我們還活著的人都未必能買到這麼好的房子！」