美國一間野生動物救援中心近日救援一條狀況特殊的鼠蛇，牠吞食了一顆像是雞蛋的圓形異物，由於長時間未消化，導致牠的肚子被磨出一個大洞，從外面就能看見牠吞下的異物，獸醫動手術將其取出，才發現牠吞下的竟是汽車排檔桿的球頭。

根據《福斯新聞》報導，馬里蘭州的野生動物救援中心「Second Chance Wildlife Center」1月25日在Instagram發文，稱中心救援了一條情況特殊的鼠蛇（Rat Snake），牠吞下一顆形似雞蛋的圓形物體，由於這個東西在腸胃中待了太久都沒有被消化，導致蛇的身體被磨出一個大洞，從外面就能看見牠吞下的米黃色異物。

工作人員透露，鼠蛇經常誤吞高爾夫球，和牠們認為看起來像是雞蛋的物體。經過手術將異物取出後，大家才發現在牠體內的竟然是汽車排檔桿上方的球頭，讓獸醫和工作人員都驚訝不已，直呼「這條鼠蛇是我們救援過最不尋常的案例之一。」

這條鼠蛇的胃部已被縫合，因排檔桿球頭磨出的傷口也被修復，目前健康狀況良好，救援中心表示，牠將暫時被安置在中心內，等待完全康復，且春天來臨之後，工作人員就會將牠重新野放回大自然中。

過去也曾發生蛇類不小心吞食異物的事件，美國新墨西哥州一名保育人員去年7月在草叢裡發現一條奄奄一息的響尾蛇，牠的腹部異常隆起，似乎有一個長方形物體，獸醫透過手術取出異物，才驚覺響尾蛇為了吃老鼠，竟連同捕鼠夾一起吞下肚，差點害死自己。