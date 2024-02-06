大陸一名男子因為負擔不起戀愛開銷，竟異想天開偷女友的貴重物品變賣，再將賺到的錢花在兩人的日常開銷，以及購買送給女友的禮物上，直到某天女友發現家中黃金不見才東窗事發，男子被捕後還委屈表示，「別人的我也不敢偷」。

根據《澎湃新聞》報導，大陸上海一名邵姓女子去年5月因為母親需要使用，在家翻箱倒櫃尋找2條黃金項鍊，但無論怎麼找都找不到，此外不見的物品還有幾個黃金耳飾、鑽戒和名牌包，她懷疑家裡可能遭小偷，不過門窗都沒有被人撬開過的痕跡。

女子仔細思考，只有于姓男友有她家的鑰匙，所以打電話詢問，結果男友不但不承認，還要她「不要聲張」，隨後稱要回老家一趟，坐車離開上海後就失聯，詭異的行為讓女子懷疑是男友偷了她的東西，於是到派出所報警，然而男友始終處於失聯狀態，直到半個月後，警方發現他再度出沒於上海。

于姓男子被傳喚至派出所，才終於坦承偷走了女友的貴重物品，他透露和女友已經交往1年，但因為工作所得無法負擔戀愛開銷，又怕女友嫌他窮而看不上他，所以從2023年3月開始，陸續偷走女友的黃金飾品、鑽戒、名牌包等物，並先後透過當鋪、銀樓、奢侈品回收店等地變賣換現。

當警方詢問男子，為何要偷女友的東西時，他回答「別人的我也不敢偷。」警方指出，男子透過贓物獲取約3.6萬人民幣（約新台幣15.8萬），賣來的錢則用於戀愛的日常開銷，以及購買送給女友的手機、平板等物。

檢察官指出，男子雖然將變賣的錢用於和女友的共同生活開銷，但不影響他盜竊的事實，最終被法院以竊盜罪，判處2年有期徒刑，處以罰金1萬人民幣（約新台幣4.4萬），贓物也必須想辦法還給被害人。