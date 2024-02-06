大陸浙江省台州市黃岩區一名村民建新房時，意外發現南宋時期墓葬，已有800年歷史，趕緊通報相關單位，隨後出土完整宋朝衣物，還有透明無雜質的「水晶環佩」，做工精緻又平整，看起來像用現代機器切割而成，讓考古學家驚呼不可思議。

根據《台州晚報》報導，浙江省台州市黃岩區一名村民蓋房挖地基時，挖出一個紅色棺木，趕緊通報考古單位，專家到場後勘探出土南宋古墓，得知墓主人是趙伯澐（音同雲），其為宋太祖趙匡胤第七世孫，墓內有完整宋朝絲綢服飾，堪稱「宋服之冠」。

墓主人頭部右側放有一枚「水晶環佩」，又稱為水晶璧，屬於矽酸鹽礦物，硬度高並不容易打磨，上面繫有編織繩帶，環佩平滑沒有刮痕和任何雜質。專家表示，古人使用水晶的歷史悠久，最早可追溯於60萬年前的北京猿人，商周後水晶製品更細緻且生動。

古人除了寶馬外，最喜歡的就是佩玉，水晶也屬於玉石的一種，有「水玉」之稱，歷經五代十國的手工業低潮，宋朝統一後帶來經歷繁榮，促使玉石文化發展，宋朝人熱愛收藏美玉，甚至成為文人墨客的標誌，宋代所用玉材以和田白玉為主，還有水晶、瑪瑙等，經濟發展、玉雕技術帶動玉逐漸世俗化，玉器、水晶也受百姓喜愛。