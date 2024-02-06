北宋文人王安石是歷史有名的「宅男」，因為沉迷念書，經常足不出戶，還不愛洗澡，甚至因為不常洗漱導致臉色發黑，讓弟子看見後嚇一大跳，急忙請來大夫，檢查後大夫無奈不已，表示王安石並沒有生病，臉色發黑是因為積累了太多汙垢。

王安石從小愛讀書，天資聰穎、文筆極佳，22歲就考中進士，文學家歐陽修曾向周圍人傳播他的才華，在文學造詣方面，被後世譽為「唐宋八大家」，和唐代的韓愈、柳宗元和宋代的歐陽修、蘇洵、蘇軾、蘇轍、曾鞏齊名。此外，王安石在政治上也頗有成就，不但被任命為觀文殿大學士、鎮南軍節度使，還被封為荊國公。

不過在光鮮亮麗的成就與名聲之後，王安石竟具有極大反差，是個不愛出門的「宅男」，而且生活習慣非常邋遢。根據《國家人文歷史》報導，《宋史‧王安石傳》記載，「安石未貴時，名震京師，性不好華腴，自奉至儉，或衣垢不浣，面垢不洗，世多稱其賢。」意思是王安石還沒出人頭地前，生活習慣比較邋遢，不但衣服不換，臉也不洗，但也因為這種「極簡生活」的態度而受世人稱道。

然而經常不洗漱，導致王安石的臉色越來越黑，弟子看見後以為他生病了，嚇得急忙請大夫來看病，結果大夫檢查後說，「此垢汙，非疾也。」指王安石臉色發黑不是因為生病，而是汙垢造成，弟子聽完後，拿來肥皂給王安石洗臉卻遭拒絕，他還振振有詞地說，「天生黑於予，澡豆其如予何！」表示自己天生臉黑，不需要洗臉。