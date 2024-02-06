初生水牛不畏象！近日網路上流傳一段影片，一隻水牛寶寶不怕死，竟主動單挑一隻體型比牠大好幾倍的大象，所幸大象情緒穩定，只是不斷後退，害怕傷害到水牛寶寶，而水牛媽媽則崩潰地緊跟在身後，深怕一不注意，水牛寶寶就會受傷。

Baby buffalo shows elephant who's boss! 😂 pic.twitter.com/i0EohaC3n1 — Kruger Sightings (@LatestKruger) February 1, 2024

推特帳號「Kruger Sightings」近日分享一段在南非克魯格國家公園（Kruger National Park）拍攝的逗趣影片，從畫面中可以看到，一隻水牛寶寶不知死活地朝著體型比牠大好幾倍的大象橫衝直撞，而大象似乎怕傷害到水牛寶寶，不斷向後退躲避，直到水牛寶寶放棄追擊，才往反方向離開。

而在水牛寶寶「單挑」大象的過程中，水牛媽媽都緊緊跟在牠身後，深怕發生危險，在水牛寶寶和大象擦身而過時，水牛媽媽也迅速擋在兩者之間，避免寶寶遭踩踏攻擊，大象離開時，牠還回頭觀察，確認大象真的走了，才終於放下心中的大石頭。

網友們看到影片都忍不住笑了出來，紛紛留言，「初生牛犢不畏象」、「大象是非常聰明的動物，牠並不想傷害水牛寶寶」、「水牛媽媽感覺快崩潰了，那可是大象，小屁孩能不能別追了」、「大象緊張得鼻子都不敢伸出來」、「大象真的好有禮貌啊」、「顯然大象沒有覺得受到威脅或挑釁哈哈哈」。

不過並不是每隻大象都那麼溫和，在極端情況下，大象也會做出攻擊性行為，日前一隻大象因為極度口渴，尋找水源時，發現一處水坑旁有一隻水牛趴坐在草地上休息，竟突然暴怒，用象牙刺穿水牛的身體，讓牠當場死亡。