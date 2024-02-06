美國洛杉磯一名男子透過外匯投資致富，白手起家變富翁，經歷兩次婚姻並生下4子，離婚後他決定縱慾生活，宣稱曾與500人發生關係，如今有6個女朋友，認為穩定下來是浪費時間，目前全心投入照顧孩子、賺錢和享受生活。

根據《每日星報》報導，阿爾瓦倫加（Anthony Alvarenga）出身單親家庭，大學輟學後研究外匯投資，曾一度賠了4.5萬美元（約新台幣141萬），從中吸取經驗越做越成功，最終翻身賺入百萬美元，儘管事業爬上巔峰，但婚姻並不美滿。

阿爾瓦倫加在22歲時與青梅竹馬結婚，但婚姻與維持2周，過了1年他迎來第二春，事隔幾個月仍以離婚收場，兩段婚姻共生了4個孩子，他意識到自己不適合一夫一妻制，決定開始放縱生活，宣稱曾與500人發生關係，如今同時和6名女性交往。

阿爾瓦倫加提到，他外型條件佳且有地位，吸引不少異性主動靠近，面對感情有些大男人主義，女友必須忠誠於他一人，若無法接受可選擇離開，他並不會強迫對方，「過去曾穩定下來生活，但這兩段婚姻遇到太多事，每次結局都一樣，才意識到這不是我要的，現在只想全心投入照顧孩子、賺錢和享受生活」。