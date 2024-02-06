幫毛孩選擇安樂的有九成會困在自責裡，咪咪的媽媽卻從頭到尾都沒提，我甚至一開始不知道咪咪是安樂走的，直到我看到她問：「爸爸媽媽帶你去打針，是希望你不要再痛苦，咪咪會生氣嗎？」我才了然於心。

是太痛苦到不願意提，還是她認為這是好的選擇？我試探性的問了一下，她說「做這個決定，心太痛了，但我寧可自己痛，也不要咪咪經歷最後會有的抽搐痛苦。既然是為咪咪著想，我沒有後悔。」

咪咪的病情惡化得很突然，從醫生告知急性腎衰到開始瞳孔放大、出現行為異常，僅有14天。「最後兩天我們甚至不認得眼前這是我們平常的那隻天使貓了，牠想跳高卻一直跌落，還一直想找地方躲，雖然外觀看起來沒有任何病容，但獸醫告知恐怕腎毒已經侵犯到腦部，勸我們放手。」

咪咪說「我以為媽媽會陪著我一起加油，像當初相遇的時候一樣」、「咪咪還沒有準備好要離開，因為守護媽媽的任務還沒有結束」，可惜這不是臨終溝通，當咪咪講這些話時，牠已經離開了。「天上接我的車車來了，咪咪想要躲起來，卻突然甚麼都看不到了，咪咪不知道可以躲去哪裡、不知道可以跳多高，什麼都不知道了，就突然來到這裡了。」咪咪解釋著自己行為異常的原因。

「媽媽，咪咪還在為死亡暖身，就突然被關機了，有點錯愕，但不會對最愛的媽媽生氣啦」，「你做的所有決定，咪咪都接受哦，因為咪咪此生就是為守護媽媽而來。」「你看，咪咪的嘴邊有半顆心，另外半顆心在媽媽那邊。」經咪咪這一說，爸爸媽媽才注意到咪咪說的嘴旁半顆心，不禁笑了出來。

「平常只注意到另一邊有個小斑塊毛色，因咪咪是愛滋貓，總是留著鼻涕，我們總笑那是鼻屎！沒想到是待完成的半顆心。」不過，媽媽回憶，六年前跟咪咪相遇也的確是神奇，在一個寒流的夜晚，瘦骨嶙峋全身是病的咪咪竟然自己爬上了14樓公寓，被媽媽發現帶回家洗澡安置，牠乖的像是早已相識。當時醫師覺得養不活也建議過安樂，但媽媽當時沒有放棄。「你看，最後被我養的白白胖胖，有五公斤多欸！」

那時媽媽剛好畢業要到離島工作，就把咪咪帶在身邊，「我老覺得牠像隻狗」，帶去海邊踏浪，咪咪顯得非常自在，一點都不像怕水的貓咪，「我早上起床進浴室，就會故意喊救命啊咪咪，咪咪不管睡多熟，都會立刻起身衝進浴室要救我」、「我每天跟牠講話聊心事，牠一定會回應我，牠的發語詞是『母貓～』，連我男友都學會了『母貓～』跟牠對話。」

飼主喜歡替愛貓咪咪和小美穿情侶裝。(圖/咪咪媽媽提供)

三年後，媽媽帶回一隻收容所的橘貓小美來給牠當老婆，小美一來就不客氣地先揍了咪咪一番，但咪咪完全逆來順受。媽媽給我看照片，我發現兩隻貓咪見面第一瞬間，咪咪就已經完全臣服在老婆面前，卑躬屈膝地蹲著任由小美出氣，難怪爸爸媽媽都叫咪咪是天使貓。

「以前都幫牠們穿情侶裝，頭七那天，我幫小美打扮得漂漂亮亮，希望咪咪回來看到老婆如此美麗。」果然，咪咪那台早已關掉的餵食器突然打開，嚇得一旁吃飯的小美瞪大眼看，且一向只跟在咪咪後頭才會跳上床的小美，當天卻自己上床了，爸爸問：「咪咪在，是嗎？」一向不太回應主人的小美竟然直接望向咪咪的床，讓媽媽馬上淚如雨下。

爸爸媽媽也很想知道在咪咪心中自己是什麼樣的人，咪咪秒回「就是兩個怪咖啊，但咪咪很喜歡，因為他們會跟我玩無聊的遊戲，說無聊的話」。爸爸媽媽聽了笑開懷，只有心愛的兒子叫自己怪咖可以不生氣，還覺得這形容很貼切。

「媽媽，這個爸爸我挑過了，是可以接手代替我守護你的小英雄哦」，電話一端的爸爸帥氣的馬上答應咪咪接下守護媽媽的任務，不只媽媽感動，連我也很感動，我想要不是有爸爸的愛跟陪伴，媽媽做這個決定一定會更艱難。

「那回來當我們的小孩嗎？」爸爸問。

咪咪說：「如果沒緣當兩隻腳的孩子，那四隻腳的更能夠療癒你們哦」，「不要比較，我不一定每次來都是天使哦」，最後還加了一句「敬請期待！」超級可愛，爸爸媽媽說，「只要咪咪回來，就算是小惡魔我們也要。」