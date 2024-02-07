春節即將到來，許多民眾會回到老家，和親戚一起團圓過年。大陸近日一輛「車堅強」引發網友熱議，車主在返鄉過程中遭遇追撞事故，不但車尾被撞爛，後方玻璃也都碎裂，但他為了盡早回家過年，竟只用紙和膠帶簡單固定，又繼續開車趕路，所幸目前已平安到家。

根據《大河報》報導，車主董先生1月30日開車返鄉，從浙江餘姚出發，準備前往河南信陽，未料下午5點多，在安徽寧國附近的高速公路上發生追撞事故，「當時前車急剎，我也跟著剎車，結果後面一輛車就把我撞了。」事故雖然不大，但汽車尾部嚴重損毀，後車箱向內凹了一個大洞，車後的玻璃也被撞碎，不斷往車內灌風。

董先生受訪表示，因為寧國距離家裡還有5、6百公里，加上河南正在下雪，又鄰近年關，想要趕快回家過年，所以隨便找了張紙封住車後的玻璃，簡單用膠帶固定後就繼續上路，然而接下來的旅程並不順利，原本8個小時的車程，卻走了很久，所幸最後總算平安到家。

不過董先生沒想到的是，他的這趟回家路會成為網友關注的焦點，不但替他取名為「車堅強」，還接力拍攝他的行蹤，有人看到網路流傳的照片和影片後，感動留言，「它就像一個在外傷痕累累的遊子，不顧一切想回到媽媽的懷抱。」引發眾人共鳴。

汽車廠商在網路上得知「車堅強」的故事，迅速安排工作人員到董先生家中，把「車堅強」拖回店裡維修，並且為了方便車主在春節期間用車，還提供了一輛代步車，讓董先生感激不已。