美國一間動物救助機構志工發現，收容所內的一隻黑貓肚子越來越大，懷疑牠可能懷孕了，於是帶牠到獸醫診所檢查，未料照了超音波後卻沒看到胎兒，獸醫笑說，黑貓並沒有懷孕，只是因為吃太多了才會「身材走樣」。

根據《新聞周刊》報導，美國伊利諾伊州的動物救助機構「Save-a-Pet Illinois」收容了一隻黑色流浪貓賈絲貝（Jezebel），近日志工發現，賈絲貝的肚子越來越大，懷疑牠可能懷孕了，於是帶牠到獸醫診所進行超音波檢查，奇怪的是，獸醫並未在賈絲貝的腹部照出胎兒，牠也露出驚恐的表情，似乎不明白為什麼會被帶到診所裡。

事後獸醫表示，賈絲貝沒有懷孕，只是吃了太多的食物，肚子才會越來越大，眾人抽絲剝繭才終於找到「元凶」，發現是其中一名志工擔心賈絲貝沒有吃飽，常常偷偷餵牠吃東西，才會害賈絲貝「身材走樣」，造成這起烏龍事件。

事後動物救助機構將這次事件分享到TikTok，截至目前為止，影片已經吸引超過420萬觀看次數，網友們看完都忍不住大笑，紛紛留言，「這隻貓跟我一樣是個吃貨」、「牠看起來很尷尬哈哈哈」、「我養的貓也是肚子很大，我們以為裡面有積液或其它東西，結果檢查發現只是一肚子貓糧」、「我記得以前有人以為貓生病了，因為牠睡得比平常還久，而且行動緩慢，結果獸醫說牠一切正常，就只是牠懶散的一天」。