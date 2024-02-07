大陸考古團隊在湖北一處舊石器時代遺跡出土大量動物化石，除了常見的牛、馬、鹿等動物，還有許多珍奇異獸，像是劍齒象、劍齒虎、貘等，而且這些動物化石大多只有頭骨、脊椎等部位，化石堆中還有用來狩獵、切割的石製品，因此推測這些動物就是當時人類的食物來源。

根據陸媒報導，大陸考古團隊2022年在湖北十堰市的學堂梁子遺址發現一具古人類的頭骨化石，並命名為「鄖（ㄩㄣˊ）縣人3號頭骨」，可追溯至100萬年前左右。與頭骨化石同時伴隨出土的，還有大量的石製品和動物化石，石製品主要是簡單的石核、石片等物。

出土的動物化石呈雜亂狀或條狀聚集分布，部分骨骼化石保留原始連接狀態，表明這些化石是被原地埋葬，或未經過長距離的搬動，動物的種類則有猴、鬣狗、劍齒象、犀牛、野豬、貘、鹿、牛、馬、劍齒虎等，根據這些化石的種類以及擺放堆疊的跡象，考古學家推斷，在100萬年前，鄖縣人已經是成熟的工具製作者和狩獵者，肉食的主要來源為食草動物，但也包含某些珍奇異獸。

考古學家表示，這些動物化石以頭骨、趾骨、脊椎等破碎的肢骨居多，其它部位很少發現，因此可以排除自然死亡的死因；此外，堆疊在遺址內的動物骨骼化石不是定向排列，進一步排除骨骼被水流帶到此處等自然因素；更重要的是，骨骼化石堆裡還發現了石製品，推斷可能是古人用於狩獵或動物切割的工具。