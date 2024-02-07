春節是親戚團聚的時刻，但年輕人經常受到長輩「拷問」，詢問關於感情、工作或薪水的狀況，讓大部分人頭痛不已。大陸一名23歲男子日前返鄉過年，未料在房間睡午覺時，突然被4名家人闖入房間，團團圍在他的床邊，不斷催促他起來相親，讓男子十分傻眼。

根據《瀟湘晨報》報導，湖南衡陽一名23歲男子近日返鄉過年，未料某天他在房間睡覺時，他的奶奶、爸爸、媽媽和另一名親戚直接推開門走進房間，男子一睜眼就看見4個人圍在床邊，口中還不斷說著要給他介紹相親對象，讓男子又驚嚇又無奈，「一股窒息的感覺，還以為我做錯了什麼事情。」

從男子分享的影片可以看到，家人不斷催促他起床，奶奶先說「如果女孩要不得，奶奶也不會介紹給你。」母親在一旁要他趕快換衣服去相親，父親則採取年齡攻勢，直言他都已經23歲了。

男子受訪表示，家中除了他還有2個姊姊，但都已經結婚生子，「可能是因為這樣，家人催我結婚催得更急了。」今年也是他被催婚的第3年，有一次家人都已經把相親對象帶到家樓下，都沒有下去見面，他自稱雖然在網路上臉皮厚，現實見到女孩卻不敢說話，「一般相親都是男方要主動點吧，我是真不好意思。」並透露目前對戀愛的想法就是隨緣，但還是會努力，爭取在2024年內帶女友回家。