阮籍是三國時期的魏國詩人，也是歷史有名的「竹林七賢」之一，與好友嵇康並稱「嵇阮」，大陸文學教授指出，阮籍的行事作風瀟灑不羈，對待女性也不避嫌，曾酒醉睡在人妻身旁，讓對方的丈夫著急不已，了解阮籍沒有壞心思後，才終於放心。

大陸華中師範大學文學院古代文學教研室教授戴建業指出，阮籍個性瀟灑不羈，看到不喜歡的人就會翻白眼，看見喜歡的人又把眼珠轉回來；阮籍對待女性也毫不避嫌，比如他的嫂子要回娘家，但哥哥沒有時間送，阮籍就熱情地幫忙，別人問他這樣做不怕被說閒話嗎？阮籍無所謂地回答，「禮豈為我輩設栽？」

此外，阮籍有一名鄰居是賣酒的少婦，長得非常漂亮，他經常會去買酒，醉了就倒在少婦身旁睡覺，少婦的丈夫起初還很緊張，了解阮籍的個性後，不但不生氣，還十分放心。阮籍還有另一個女鄰居，還沒有出嫁便過世，他傷心不已，跑到女鄰居的喪禮大哭一場，但兩人一點關係都沒有。

戴建業表示，看似為所欲為的阮籍，其實隱藏著痛苦的靈魂，有時駕車外出，走到盡頭就會開始痛哭，哭完了才返回。而在曹魏正始時期，曹氏已經大權旁落，實際上天下已經變成司馬家的，「高平陵之變」後更是由司馬氏全面掌權，天下名士只要不願與他們合作，就會落得喪命的下場，諸葛旦、嵇康、夏侯咸等人都因此被殺。

阮籍的個性沒有那麼剛烈，於是寫了《勸進表》表達臣服，內心卻十分不服、痛苦，經常透過詩句來抒發情緒，像是《詠懷詩八十二首》就是這段時間誕生的作品，其中第33首詩，「一日復一夕，一夕復一朝。顏色改平常，精神自損消。胸中懷湯火，變化故相招。萬事無窮極，知謀苦不饒。但恐須臾間，魂氣隨風飄。終身履薄冰，誰知我心焦」，內容描寫他常常感到恐懼與焦急，不知自己何時會死亡。

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