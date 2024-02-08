古代皇帝大多都坐擁後宮佳麗三千，但在歷史上仍有非常專情、一生只愛一人的皇帝。明孝宗朱祐樘一生中只娶了一名皇后，並未再立其他妃嬪，根據大陸央視紀錄片指出，可能和童年經歷有關，他的母親曾遭父親寵妃欺負，只能在宮外偷偷摸摸生子，好不容易回宮、被封為妃，卻在一個月後離奇過世。

根據大陸央視紀錄片《故宮100》指出，朱祐樘的母親紀氏原本只是一名低級宮女，偶然間被明憲宗朱見深寵幸，並懷上龍胎，然而當時朱見深專寵比自己年長19歲的萬貴妃，但她自從皇太子夭折後就沒再懷孕，因此只要後宮妃嬪有人懷孕，都難逃萬貴妃的毒手。

萬貴妃得知紀氏懷孕，派宮女去逼迫她喝下墮胎藥，不過腹中胎兒福大命大，並未因此流產，宮女於心不忍，向萬貴妃謊稱紀氏只是得了腹脹的疾病，而不是懷孕，母子二人才逃過一劫，只是萬貴妃仍看紀氏不順眼，將她安置到宮外的安樂堂，紀氏也得以在這裡將孩子平安生下，朱見深的廢后吳氏和守門的宦官張敏，把孩子藏在暗室中，偷偷餵養他長大。

這時的朱見深則在為「老而無子」煩惱，擔憂沒有繼承皇位的人選，張敏看準時機稟報紀氏生子的事，朱見深開心不已，將已經5歲的兒子接回宮中，取名為朱祐樘（ㄔㄥ），且很快就立他為太子，紀氏則被封為淑妃，移居永壽宮，然而僅過了一個月，紀氏在永壽宮因突發疾病而亡，不少人認為是萬貴妃投毒害命，但朱見深並未追究，而宦官張敏也在不久後吞金自盡。

朱祐樘坐上皇位後，曾派人尋找母親的近支親屬，卻一無所獲，只能作罷，而童年的遭遇似乎也成了他心中的傷疤與陰影，為了避免母親的悲劇再度發生，朱祐樘一生只娶了一名皇后，不立妃嬪，過著和平常百姓一樣的夫妻生活。