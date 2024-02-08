古代封建王朝，帝王為了維護至高無上的統治地位，會頒布嚴刑律法約束百姓，尤其古時候採「連坐制度」，許多男人犯錯會牽連到妻女，而這些無辜女子有很高的機率被流放到偏遠的邊疆地帶，過著生不如死的悲慘生活，她們白天要洗衣做飯、擔任後勤照護，到了晚上還要化身「營妓」取悅士兵。

根據《網易》報導，古代帝王為了維持邊疆地區的生產力，會將一些犯罪較輕的官宦人家，舉家發配到邊疆居住，無論是從事貿易，或是做體力活，只需忍受邊疆的苦寒即可，但他們的後代不能離開這座城市，藉此防止邊疆人口流失，同時又能維持當地的經濟繁榮。

此外，邊境上雖然有大量軍人駐紮，但後勤一直十分缺人，這些被處以連坐的罪犯家屬，雖然能逃過一死，但會發配到邊疆成為奴隸，做盡各種體力活，稍有犯錯就被打罵，毫無尊嚴可言。

這些流放者之中，有一類人的下場最慘，那就是被當作「營妓」，供將士們發洩，這些女子白天要洗衣做飯、擔任後勤照護，晚上還要唱歌跳舞娛樂將士，甚至提供性服務，只為了調劑將士們枯燥的邊境生活。直到清代，殘酷的營妓制度仍然存在，有不少犯人的妻女被發配到寧古塔為奴，到了近代這項讓人髮指的制度才宣告終止。