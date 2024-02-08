馬來西亞一名新娘大喜之日時，竟看見公婆邀請丈夫的前女友出席婚禮，不僅和對方開心合照，還當著新娘的面前說出「站在兒子身邊的應該是前女友」，讓她的心情瞬間從天堂掉進地獄，十分沮喪。

馬來西亞女醫師黛安娜（Farra Diana）日前在X社群平台（前推特）分享匿名女網友的故事，對方上個月剛和丈夫舉行婚禮，原以為是人生中最幸福的時光，沒想到公婆卻邀請丈夫的前女友來參加婚禮。

最讓她錯愕的是，當儀式結束後，輪到雙方家庭拍攝全家福的環節時，男方家人還邀請前女友和新人一起合照，「謝天謝地她拒絕了」，但他們卻不罷休，又拉著新郎、前女友和新郎爸媽一起合照。這時新娘只能強顏歡笑地接受，沒想到卻聽到公公向丈夫前女友說，「我兒子身邊的人應該是妳才對」，讓新娘心碎不已。

新娘悲傷表示，雖然早就知道公婆更喜歡丈夫的前女友，還曾勸說她別拆散兩人，如今面對這種狀況，讓她手足無措，「我不知道該怎麼辦，我想我結婚的決定是錯的」。

貼文曝光後迅速吸引超過186萬點閱，不少人心疼女子的遭遇，紛紛留言安慰「希望妳能幸福」、「妳丈夫只是站在旁邊看嗎？如果是就放手吧」；還有人留言呼籲，為了避免發生類似狀況，就算受邀也別參加前任的婚禮。