大陸網紅實名制去年底上路，擁有超過50萬粉絲的自媒體帳號，需展示真實姓名和長相。近日網路上瘋傳一份大陸官方發布的「虛擬網紅（Vtuber）大串連拜年」海報，除了公布網紅正妹的真實姓名，還有本尊大頭照，讓一票老司機崩潰直呼「根本公開處決啊！」

這份「給您拜年啦」的海報上共列了100位知名自媒體，有不少網美和虛擬網紅因為海報上的素顏證件照，全都見光死，其中還包括人氣情色網美「玩偶姐姐」（HongKongDoll），過去被封為「口罩女神」，魅惑的眼妝搭配性感身材，吸粉無數，但證件照（海報第一排，由右數來第5位）曝光後，與網路上的形象形成極大反差。

不少網友看見喜歡的網美和虛擬網紅的本尊照後，直呼人設大崩壞，認為這張拜年海報根本是「公開處決」，也有人狠酸這是最直接的網路暴力。

不過鐵粉們似乎不為所動，依然堅定地支持偶像，並未傳出大量退粉的消息；甚至也有網紅因為本身顏值高，藉由這次曝光，增加不少粉絲。