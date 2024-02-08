日本埼玉縣一名68歲婦人名下雖然擁有約1.17億日圓（約新台幣2470萬元）資產，不過每天只吃一餐，且靠著超市打折品度日，生活過得十分拮据，讓不少人覺得詫異。對此，她坦言，因為無法僅靠退休金生活，不足的部分甚至需要動用股票利息來彌補。

根據日本《allabout》報導，婦人名下除了有1700萬日圓（約新台幣360萬元）的存款，還有1億日圓（約新台幣2100萬元）的風險資產，共計1.17億日圓（約新台幣2400萬元）。丈夫去世之前，夫妻倆每年能拿到112萬日圓（約新台幣23萬元）的退休金，不過丈夫去世後，她每年僅能領到24萬日圓（約新台幣5萬元）的遺屬年金。

婦人指出，雖然每個月還可領6萬日圓（約新台幣1.2萬元）的國民年金，但開支約為12萬日圓（約新台幣2.5萬元），僅靠退休金根本無法支撐生活，所以只能買超市的打折食物，以及每天只吃一餐來省錢度日，除非有重要的事情或是免費優惠券，才會選擇在外吃飯。

值得一提的是，婦人每年光是透過股票就能賺取約500萬日圓（約新台幣105萬元），但她仍然過得十分節儉，每周只出門逛街3次，購足生活必需品之後就會立刻回家。