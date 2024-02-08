青樓自唐宋以來就成為妓院的代稱，最早是由管仲所建立，特別的是，青樓文化與文人密切相關，尤其是歷史上規模最大、影響最廣的科舉考場「江南貢院」，與當地紅燈區僅一河之隔，不少士子考完試後，都會前往青樓玩樂，而背後的「地緣關係」大有玄機。

根據《搜狐網》報導，舊時的考場稱作「貢院」，其中又以人才輩出的「江南貢院」最為人熟知，在古人眼中，貢院是通往富貴功名的必經之路，因此每到科舉期間，會有各方士子前來科考，加上吃喝玩樂都要有人照應，商機自然慢慢出現。

值得注意的是，青樓文化並非簡單的皮肉生意，從盛唐開始，青樓看妓成為讀書人的消遣方式，這些士子們都是在鄉試、院試脫穎而出的才子，有一定的功名在身，也就有穩定的收益，士子們聚在一起吟詩作對、聽歌看戲，相較於「色」，更看重「藝」。其次是，這些讀書人之中，有不少是未來的官員，士子之間也希望透過社交累積人脈。

青樓與文人之間像是「共生關係」，相較於女子無才便是德的古代，色藝雙全的青樓女子成了文人的知音，同時青樓也需要借助文人的名聲，提高地位與身價。再者，青樓的存在也為士子之間，創造了一個能個切磋文學、建立社交的活動場域。