食鹽在資源有限的古代，長期遭到朝廷壟斷，嚴禁私賣，背後原因除了很賺錢之外，食鹽更是重要的經濟戰略物資，因此歷朝歷代都被官府嚴格控管。

根據《網易》報導，古代礙於冷凍技術匱乏，需要透過食鹽將食物進行醃漬，把蔬菜或肉類製作成鹹菜或鹹肉，除了有利保存，還能增添食物味道，是日常生活必需品。

尤其老百姓們平時要做許多體力活，相對會留很多汗，隨著鹽份逐漸被排除人體之外，食鹽成了人們獲取鈉元素的重要來源，不但能促進消化、增強食慾，更能幫忙新陳代謝。不過一旦人體缺鈉，可能會變得有氣無力，更何況古代打仗是家常便飯的事，如果保家衛國的士兵鹽分攝取不足，就會顯得無精打采，因此食鹽的珍貴性無可替代。

因此古代統治者為了獲得更多財富，維持王朝穩定，開始壟斷食鹽貿易，於此同時還能控制社會，不管是對於從屬國、敵國或是試圖造反的地區，中央政府只要下達禁鹽令，就能讓對方陷入缺鹽的窘境。