農曆春節是華人的重要節日，大多數人會趁這段時間和許久未見的親人團聚，各大電視台也會準備除夕特別節目供觀眾觀看。而在清代，皇帝也和現代人一樣，每到除夕就會舉辦宴會，還有固定會觀看的戲曲節目，在宴會中表演助興。

根據北京衛視節目《上新了故宮》報導，故宮博物院高級工程師張典指出，2019年1月修繕養心殿的過程中，在一個非常不起眼的雕花透風口中，發現了一個清代的「戲折子」，折子內寫有19首曲目和演員的名字，且根據折子上「12月30日」的日期可以得知，這份戲折子正是清代除夕夜的「春晚表演節目單」。

央視紀錄片《我在故宮六百年》也介紹，戲曲是清代紫禁城重要的娛樂活動，逢年過節必不可少，在除夕當晚的戲曲演出還有固定的表演節目，開場節目通常是《升平除歲》和《福壽迎年》，收場的則是《金庭奏事》、《瞎子拜年》、《如願迎新》等。

史料中記載，在道光和同治時代，《金庭奏事》曾7次出現在歲末戲曲演出的節目單上，演出地點主要是皇帝寢宮乾清宮，有時候也會辦在重華宮，而戲曲的內容則是講述，眾多神靈在一年的最後一天，到天庭向玉皇大帝匯報工作，並獲得嘉獎的故事。