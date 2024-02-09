美國一名35歲的情色網紅蒂芙（Wisconsin Tiff），靠著在成人平台發布自製AV，每個月賺進大把鈔票，尤其是她對老男人情有獨鍾，憑著特殊癖好，讓老頭「睡免錢」，在廣大的AV市場成功抓緊觀眾目光。

根據《每日星報》報導，蒂芙靠著在成人平台發布自製AV，每個月收入可達8萬美元（約新台幣251萬元），尤其對老男人情有獨鍾，和這些「阿公級男主角」翻雲覆雨時完全不收費，「我這樣做純粹是為了好玩，而且粉絲們對於這類題材很買帳」。

蒂芙解釋熱愛老男人的原因，「成熟的男人能帶來一定程度的理解、耐心和隨和的吸引，我喜歡和他們在一起」，並強調「他們多年來的經歷和智慧，增加了表演的深度和真實性，讓觀眾可以產生共鳴」。

蒂芙坦言，與老男人做愛帶給她很大的滿足感，「我不會停止正在做的事情，因為我喜歡我的工作」，尤其這類「老少配」的題材，讓她獲得不少粉絲的支持。不過蒂芙也提到，因為自己的工作屬性，許多同性友人和她相處起來很不自在，「她們認為我滿足老頭的行為令人厭惡，更擔心她們的阿公看了我的影片後，也想成為AV男優」。