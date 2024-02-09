農曆年到來，家家戶戶都會在門前貼上各式各樣的春聯，希望能帶來好運吉祥，不過日前有位大陸網友分享，鄰居家的春聯與市面上常見的中文賀詞不同，而是爬滿音符的五線譜，讓她笑喊「有看沒有懂」，貼文一出隨即釣出內行人解答背後意義，打趣直呼「想發財想瘋了！」

原PO日前在社群平台「小紅書」上發文指出，鄰居家門口的春聯很有創意，有別於傳統的「春」、「福」以及其他賀詞，取而代之的是爬滿音符的五線譜，讓她看了一頭霧水，不禁好奇問道「春聯有創意，但就是看不懂，有哪位音樂系的朋友可以翻譯一下？」

貼文一出，不少內行人解密，指出春聯上的音符寓意相當吉利，右邊上聯是「都發都發都都發」，左邊下聯為「發啦發啦發發啦」，上方橫批代表「發啦都發」，中央春聯斗方則是「發」，還特地用強音「fff」加強力道。

超有創意的音符春聯讓網友們看了噴笑，紛紛留言直呼「真的是想發財想瘋了」、「看來這是個財迷的音樂人」、「橫批也可能代表步步高升」、「財神：看不懂」。不過也有人指出，「上聯：1414114，下聯：4646446，橫批：4614，中：4，感覺寓意可好可壞」，關鍵取決於唸唱名還是唸數字。