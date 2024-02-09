#emptytank #mumlife ♬ original sound - Tinuke @tinukeawe I know I’m NOT the only one who didn’t know this simple life hack! Shout out to @Ms Clo for telling me otherwise I would have thought it was there for decoration and I’ve been driving for over 10 years 😂 #carhack

許多老司機擁有數十年的開車資歷，但對於汽車儀表板上的訊息也不一定全都熟悉，來自英國倫敦的阿蒂努克（Atinuke Awe）拍影片分享，表示開車10多年，竟然直到現在才知道，儀表板上的油量警示燈，除了提醒燃料快要耗盡，旁邊的神祕箭頭也大有含意，讓她直呼「太聰明了！」

阿蒂努克在抖音（TikTok）上傳影片分享，透露自己擁有10多年的開車資歷，但卻是近期才知道，儀表上亮起的油箱警示燈，除了提醒駕駛在油量耗盡前趕快加油之外，旁邊的箭頭則代表油箱蓋位於車身的哪一側。

阿蒂努克坦言，若不是有人告訴她，「我會以為那是裝飾用的，而我已經開車超過10年了」，大讚這個隱藏功能十分人性化，對於不熟悉車輛的駕駛很有幫助，能在加油站大排長龍時，避免因為搞錯油箱蓋位置，而跑錯車道的窘境。

事實上這支影片去年被分享至抖音，近日又被轉發到X社群平台（前推特），再度引發關注。不少網友紛紛留言直呼「我還真的不知道」、「當我發現時，簡直不敢置信」、「我換了第二台車才知道」、「日系左邊居多，歐規右邊居多」。