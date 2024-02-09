大陸一名34歲的富商網紅趙萬龍，與小3歲的妻子田東霞2008年結婚，婚後育有9名孩子，夫妻倆經常在抖音上分享日常趣事，近日趙萬龍釋出一家11口的全家福影片，超大陣仗嚇壞不少網友。

綜合陸媒報導，來自浙江的趙萬龍現年34歲，是上市公司萬正集團的董事長，身價約450億元人民幣（約1985億元新台幣），而他最讓人津津樂道的是19歲便與16歲的田東霞結婚，儘管女方家長一度不看好這段婚姻，但隨著2010年長女出生，田東霞先後在13年間生下9名孩子，包括5男、4女，一家人感情融洽。

近日趙萬龍在抖音上傳一家11口，全部換上紅色上衣拍攝全家福，以及9名孩子排隊領紅包的影片，只見孩子們向媽媽說吉祥話，田東霞則數著大把鈔票發錢，年節氣氛濃厚。

事實上，夫妻倆深信多子多福，9名子女中有一對雙胞胎，不過兩人仍不滿足，揚言以湊滿「12生肖」作為目標。田東霞曾表示，「老公的基因那麼好，不多生孩子簡直是浪費了老公的基因，還想要再生」。