隨著龍年到來，許多人喜歡用龍開頭的詞語來祝賀，包括「龍馬精神」、「龍騰虎躍」等，其中最特別的就屬央視春晚主題的「龍行龘龘」，光一個詞就有7隻龍，因此火遍全大陸。事實上，由3龍組成的罕見字「龘」讀音同「踏」，不過龍年祝福語並不是「龍」越多越好，如果再多1個龍字，意思就會大翻車。

2024年央視春晚主題是「龍行龘龘，欣欣家國」，其中由3龍組成的罕見字「龘」讓許多人感到陌生。根據教育部異體字字典解釋，「龘」字音同踏，且「龘」是「龖」（音同達）的異體字。至於「龍行龘龘」則出自《玉篇·龍部》：「龘，龍行龘龘也」，形容群龍騰飛的樣子。

綜合陸媒報導，上海文藝出版社有限公司副總編輯、《編輯學刊》主編王敏指出，「龍行龘龘」傳統上的用法與迎接龍年沒有關係，主要是順應龍年的祝福語，尤其是6龍組成的「龘龘」讓人聯想到龍年六六大順，能滿足大眾喜迎龍年、親近傳統文化的心理。

值得注意的是，龍年祝福語並不是「龍」越多越好，辭典上還有一個由4龍組成的罕見字，讀音為「哲」，是「讋」字的異體字寫法，兩者讀音相同。不過4龍看似喜慶熱鬧，實際上卻有話多、嘮叨的意思。