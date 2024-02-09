明朝航海業發達，宦官鄭和曾7次下西洋，歷時長達28年之久，是歷史上最大規模的海上長征，主要為了宣揚國威、擴展朝貢貿易。不過外界不解，為何鄭和下西洋不帶年輕女子，清一色全是老婦和產婆？其實背後暗藏大智慧。

根據《搜狐網》報導，鄭和原名馬三保，朱元璋第四子、燕王朱棣登基之後，封他為內官監太監，還賜姓「鄭」，馬三保便改名為鄭和。後來朱棣為了宣揚國威，於是派鄭和下西洋，率領艦隊7次遠航，訪問了30多個西太平洋和印度洋沿岸的國家和地區，共歷時28年，總航程達7萬多海里，相當於繞行地球3圈多。

鄭和下西洋的船隊規模是哥倫布的10倍，他率領2萬多人、200多艘船隻、巨量的武器糧食和金銀珠寶，浩浩蕩蕩出海，不過相較於船員大多是青壯年，鄭和卻帶了一群老婦和產婆出海，讓不少人相當困惑。

事實上，當時人們認為「女人屬陰，男人屬陽」，加上生理期的特殊性，「見紅」容易沖犯煞氣，因此認為女人上船對航行十分不利。而鄭和之所以帶上一群老婦和產婆登船，主要有兩大原因，首先是這群老婦都是經過精心挑選，擅長女紅，她們的工作就是為船上士兵縫補衣服，減少物資的負擔，這樣一來就不用攜帶大量衣服，占用船上空間，同時又能照顧眾人的飲食起居。再者，老婦已經停經，所以不會有沖煞的問題，船員也不會因為男女關係而影響公事。

另外，鄭和下西洋是為了傳達先進的科學文化技術，有鑑於當時很多國家的醫療技術落後，許多婦女在生產時面臨了極高的死亡率，於是鄭和就會派出接生婆幫助當地產婦分娩，順勢推廣明代的醫療，有利於建立威信。