春秋戰國時期群雄爭霸，最終由秦國稱霸六國、統一中原，大陸歷史作家指出，背後的原因除了秦軍勇猛善戰以外，還和秦國善於「積累財富」有關，儘管國家經濟和其他六國相比較不發達，卻靠著累積下來的龐大財力和土地戰勝六國。

根據《國家人文歷史》報導，歷史作家劉三解指出，與其他六國相比，秦國社會的經濟較不發達，物資的動員能力也比較弱，因為秦國大量的物資掌握在政權手裡，而通用的貨幣實際上類似於「國家債券」，比起其他物資在民的國家，儘管人民手上有再多貨幣，也無法對不存在的物資進行交易。

但為何秦國最後仍能稱霸六國、統一中原？劉三解表示，秦國的優勢在於國家的組織體系屬於「積累型」體系，按照商鞅的說法為「入多出少」，也就是國家的收入必須大於支出，才能達成最終「富裕」的目的，所以秦國實行正向農業式積累，透過不斷耕種、積累財富，等到時機再一次性花出去，接著繼續用打下的土地耕種，接著下一輪的積累。

劉三解說，六國的經濟雖然相對發達，但地緣政治環境較為惡劣，導致幾乎每天都在打仗，因此就算物資動員的能力較強，甚至軍隊的實力比秦國還優秀，卻因為不斷戰爭的消耗，最終仍無法戰勝秦國。