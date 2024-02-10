龍在華人社會占有崇高地位，古代帝王甚至自稱「真龍天子」，人們也自詡是龍的傳人，不過龍是否真的存在眾說紛紜，近代最著名的就屬發生在1934年的「營口墜龍事件」，還曾登上當時的新聞版面，至今仍是謎團。

根據《鳳凰網》報導，1934年的夏天，大陸遼寧省營口地區一連下了40多天的暴雨，四周瀰漫魚蝦的腐臭味，當地村民驚見一隻外型很像神龍的巨型生物，身長約10多公尺，有四爪和鱗片，頭上有角、嘴上有長鬚且眼睛凸出，看起來十分虛弱。

居民們認為龍是吉祥之物，於是全村總動員，製作草蓆為牠搭涼棚、澆水，寺廟僧侶還為牠作法搶救，幾天過後神龍突然離奇消失。沒想到連日暴雨後，有村民在遼河口的蘆葦叢中再度發現了龍，但已經死亡，只剩下殘存的骨架和腐肉，發出陣陣惡臭。

當時《盛京時報》以「龍降釀災」為題報導，指出7月28日營口地區天降神龍，導致3艘小船翻覆、日資廠房遭到破壞，造成9人死亡、火車也被掀翻。不過水產學校教授認為是「蛟類涸斃」，不是真龍；2004年央視拍攝紀錄片《破解七十年謎團》，也指出當年居民看到的龐然大物是「鬚鯨」，之所以像龍，是因為人們把骸骨拼錯，才會將大型魚類誤認成龍骨。

不過紀錄片播出後，當年的目擊者卻跳出來反駁央視，砲轟節目組將「神龍當作鯨魚」太過草率，質疑央視沒有證據可以證明世界上沒有龍，「央視不是說世界上有許多自然之謎是不解之謎嗎？但不能說我們看見過『龍』就是不科學，就是封建迷信，我們這麼大歲數了，沒有必要撒謊，也不可能有這麼多人撒謊」，打臉央視說法。