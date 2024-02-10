the idiot is more keen on shooting it …

not stopping her! 😩 pic.twitter.com/IYtHHcNoiN — JΛYΣƧΉ  (@baldwhiner) February 8, 2024

「抖音一響，父母白養」是一句嘲諷抖音世代的流行語，意指許多年輕用戶為了搏眼球，發起自虐式的危險挑戰。近日印度一名少女疑似為了進行某種挑戰，竟直接從高速行駛的火車上跳下來，整個人摔趴在充滿石頭的鐵軌旁，影片曝光掀起熱議。

綜合印媒報導，該段影片並未透露具體的拍攝時間和地點，畫面中可見一名10多歲的少女站在火車門邊，似乎在尋找合適的跳車地點，而站在她背後的男子則拿著手機拍攝過程，並捕捉到少女跳車後慘摔的情況。至於少女的傷勢，以及與拍攝者的關係，目前尚不清楚。

影片曝光後隨即掀起網友熱議，不少人批評少女行為愚蠢，也有人質疑為何拍攝者沒有事先阻止少女的行為，甚至在事發後仍繼續拍攝。

不過也有人為拍攝者辯護，認為男子在少女跳車前已經提醒過她，如果在少女跳車前貿然阻止，搞不好會被當成色狼或加害者，「他拍下了過程，至少可以證明不是他把她推下火車」。

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